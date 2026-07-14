Кремль ответил на обвинения в причастности России к кибератакам на страны Европы

Песков: Россия не приемлет обвинений от стран Европы в причастности к кибератакам

Россия не причастна к кибератакам на страны Европы и не приемлет соответствующих обвинений в свой адрес. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что у европейских стран нет никаких аргументов и доказательств причастности Москвы к подобным акциям, а все их обвинения звучат голословно.

Ранее Германия, Франция, Нидерланды и Финляндия обвинили Россию в кибератаках и вызвали российских послов в дипучреждения. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также пообещала вызвать представителя России при ЕС в связи с кибератаками.