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13:38, 14 июля 2026Мир

Кремль ответил на обвинения в причастности России к кибератакам на страны Европы

Песков: Россия не приемлет обвинений от стран Европы в причастности к кибератакам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия не причастна к кибератакам на страны Европы и не приемлет соответствующих обвинений в свой адрес. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не приемлем все эти обвинения. Вы знаете, что уже на протяжении многих лет Россию обвиняют в том, к чему она не имеет никакой причастности», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что у европейских стран нет никаких аргументов и доказательств причастности Москвы к подобным акциям, а все их обвинения звучат голословно.

Ранее Германия, Франция, Нидерланды и Финляндия обвинили Россию в кибератаках и вызвали российских послов в дипучреждения. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас также пообещала вызвать представителя России при ЕС в связи с кибератаками.

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