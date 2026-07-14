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18:42, 14 июля 2026Россия

В России изменили порядок диспансеризации для ветеранов СВО

Минздрав России расширил возможности диспансеризации для ветеранов СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России решили изменить порядок диспансеризации для ветеранов специальной военной операции (СВО) и включить туда консультацию психолога на первом этапе. Об этом говорится в документе Минздрава РФ, передает РИА Новости.

«При проведении диспансеризации гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, рекомендуется обеспечить консультирование медицинским психологом в день проведения первого этапа диспансеризации», — указывается в документе.

Помимо того, медорганизации начнут проводить диспансеризацию ветеранов СВО после получения информации о его прибытии на место жительства.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал помочь ветерану СВО Роману Бояркину стать участником программы «Время героев». «У нас с вами большие связи, решим этот вопрос», — пообещал глава государства.

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