В России изменили порядок диспансеризации для ветеранов СВО

В России решили изменить порядок диспансеризации для ветеранов специальной военной операции (СВО) и включить туда консультацию психолога на первом этапе. Об этом говорится в документе Минздрава РФ, передает РИА Новости.
«При проведении диспансеризации гражданам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, рекомендуется обеспечить консультирование медицинским психологом в день проведения первого этапа диспансеризации», — указывается в документе.
Помимо того, медорганизации начнут проводить диспансеризацию ветеранов СВО после получения информации о его прибытии на место жительства.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал помочь ветерану СВО Роману Бояркину стать участником программы «Время героев». «У нас с вами большие связи, решим этот вопрос», — пообещал глава государства.