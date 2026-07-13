Ветеран СВО попросил Путина о помощи и сразу получил ответ

Путин пообещал ветерану СВО Бояркину помочь попасть в программу «Время героев»

Президент России Владимир Путин пообещал помочь ветерану СВО Роману Бояркину стать участником программы «Время героев». С такой просьбой военнослужащий обратился к главе государства во время форума Народного фронта «Все для Победы!», передает ТАСС.

Роман Бояркин рассказал, что в 2025 году получил тяжелое ранение при освобождении Курской области. После ампутации обеих ног он прошел реабилитацию, стал инструктором по беспилотникам и теперь регулярно посещает госпитали, где встречается с бойцами и делится своим опытом.

Во время разговора Путин поинтересовался, нужна ли ветерану какая-либо помощь. В ответ Бояркин признался, что уже несколько раз пытался попасть в программу «Время героев», но безуспешно. «Несколько заявок подавал, у меня не получается туда пробиться», — признался он.

В ответ Путин заверил, что этот вопрос удастся решить. «У нас с вами большие связи, решим этот вопрос», — пообещал глава государства.

Российский лидер также поблагодарил ветерана за службу и отметил его жизненную позицию. «Вашим родителям спасибо больше за то, что воспитали такого мужчину, как вы», — заключил Путин.

Ранее Президент России Владимир Путин обнял фельдшера скорой помощи из Курской области Юлию Шабалину после ее обещания «до конца стоять под обстрелами».