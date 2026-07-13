Путин обнял фельдшера после ее обещания «до конца стоять под обстрелами»

Путин обнял курского фельдшера скорой, пообещавшую «до конца стоять под обстрелами»

Президент России Владимир Путин встретился с фельдшером скорой помощи из Курской области Юлией Шабалиной и обнял ее после слов о готовности до последнего стоять под обстрелами. Видеозапись их встречи опубликовал Telegram-канал «Вы слушали».

Разговор состоялся на церемонии награждения лауреатов специальной номинации «Все для Победы» Общероссийского народного фронта. Медик рассказала президенту о работе бригад скорой помощи в приграничных районах, а также о необходимости оснащать автомобили скорой помощи специальными спасательными одеялами.

«Мы будем с вами до конца стоять под обстрелами», — сказала Шабалина.

После этих слов Владимир Путин обнял фельдшера и поблагодарил ее за мужество и самоотверженную работу. Президент отметил вклад медиков, которые продолжают спасать людей в непростых условиях.

Во время беседы Шабалина также рассказала о повседневной работе сотрудников скорой помощи в приграничье. По ее словам, для медиков особенно важно своевременно получать необходимое оборудование и средства защиты, которые помогают выполнять свою работу безопаснее.

Ранее Путин высказался об обратной связи с народом, заявив, что она чрезвычайно важна для любого уровня власти.