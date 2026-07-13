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17:18, 13 июля 2026Россия

Путин обнял фельдшера после ее обещания «до конца стоять под обстрелами»

Путин обнял курского фельдшера скорой, пообещавшую «до конца стоять под обстрелами»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Malshakov / Shutterstock / Fotodom

Президент России Владимир Путин встретился с фельдшером скорой помощи из Курской области Юлией Шабалиной и обнял ее после слов о готовности до последнего стоять под обстрелами. Видеозапись их встречи опубликовал Telegram-канал «Вы слушали».

Разговор состоялся на церемонии награждения лауреатов специальной номинации «Все для Победы» Общероссийского народного фронта. Медик рассказала президенту о работе бригад скорой помощи в приграничных районах, а также о необходимости оснащать автомобили скорой помощи специальными спасательными одеялами.

«Мы будем с вами до конца стоять под обстрелами», — сказала Шабалина.

После этих слов Владимир Путин обнял фельдшера и поблагодарил ее за мужество и самоотверженную работу. Президент отметил вклад медиков, которые продолжают спасать людей в непростых условиях.

Во время беседы Шабалина также рассказала о повседневной работе сотрудников скорой помощи в приграничье. По ее словам, для медиков особенно важно своевременно получать необходимое оборудование и средства защиты, которые помогают выполнять свою работу безопаснее.

Ранее Путин высказался об обратной связи с народом, заявив, что она чрезвычайно важна для любого уровня власти.

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