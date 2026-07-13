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16:41, 13 июля 2026Россия

Путин высказался об обратной связи с народом

Путин: Поручения президента не болтовня, а результат живой связи с людьми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Pavel Byrkin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин высказался об обратной связи с народом, заявив, что она чрезвычайно важна для любого уровня власти. Его слова приводит РИА Новости.

«Обратная связь с людьми чрезвычайно важна для любого уровня власти и для страны», — обозначил глава государства.

Путин также добавил, что поручения президента не болтовня, а результат живой связи с людьми. По его словам, они возникают «ни с потолка, ни с неба», а от людей, от их проблем, от того, с чем граждане сталкиваются и что пытаются преодолеть в жизни. По данным главы государства, только на контроле Народного фронта 552 его поручения.

«Это не болтовня какая-то. Ведь откуда берутся эти поручения президента. Они берутся после прямой линии с гражданами. Ясно, что к линии готовятся, ясно, что работают целые команды. Но все равно, как бы там ни было, — это живая связь с людьми», — сказал президент.

Путин констатировал, что не все его поручения исполняются просто в рамках огромной административной машины. «Это не беда России, это просто проблемы любой государственной структуры на планете Земля», — заключил он.

Ранее школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич посоветовала главе государства быть ближе к народу. Она также рекомендовала ему говорить так, как он считает нужным.

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