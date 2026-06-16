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18:42, 16 июня 2026Россия

Учительница Путина дала президенту совет

Учительница Путина Гуревич посоветовала президенту быть ближе к народу
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости / POOL

Школьная учительница Владимира Путина Вера Гуревич посоветовала президенту России быть ближе к народу. Такое пожелание она дала главе государства в интервью RT.

«Будь рядом с народом, чувствуй его потребности, слушай, о чем тебя будут спрашивать. (...) Если что-то ты узнаешь в беседе с человеком, прими это к сведению и на досуге обдумай эти вопросы: согласен или не согласен. Если не согласен с ними, постарайся сам себе доказать, почему», — сказала Гуревич.

Педагог также посоветовала Путину говорить так, как он считает нужным.

Ранее Гуревич рассказала, что в школьные годы президент России был закрытым лидером. Согласно ее воспоминаниям, Путин никогда не предлагал свою кандидатуру на выборы на руководящие учебные посты.

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