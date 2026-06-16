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17:01, 16 июня 2026Россия

Учительница Путина рассказала об отношении к нему других школьников

Учительница Путина Гуревич рассказала, что в школе президент был закрытым лидером
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

В школьные годы президент России Владимир Путин был закрытым лидером. Об отношении других учеников к будущему главе государства рассказала его классная руководитель и первая учительница немецкого языка Вера Гуревич в интервью с RT.

По словам 92-летнего педагога, лидером Путина считал коллектив. «Он был закрытым лидером, он напоказ себя никогда в жизни не выставлял», — пояснила она.

Гуревич подчеркнула, что, будучи школьником, Путин никогда не предлагал свою кандидатуру на выборах на руководящие учебные посты. «Ну, как-то, как говорят, рос в своей внутренней потребности, у него были какие-то интересы», — отметила учительница.

Ранее Гуревич поделилась, что предчувствовала ожидавшее Путина необычное будущее. Она добавила, что в школе президент был самым сильным мальчиком, с которым «никто не смел связываться». По мнению педагога, именно благодаря «путинскому характеру», доставшемуся главе государства от отца, у него хватит сил провести страну через все испытания.

11 мая Путин пригласил Гуревич на ужин в Кремль. Президент лично заехал за учительницей в гостиницу на автомобиле и отвез в свою резиденцию.

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