Опубликована видеозапись встречи Путина со своей первой учительницей

Опубликовано видео встречи Путина со своей первой учительницей Верой Гуревич

Появилась видеозапись встречи президента России Владимира Путина со своей первой учительницей Верой Гуревич. Кадры публикует РИА Новости.

Российский лидер прибыл к гостинице на Арбате за рулем автомобиля Aurus Komendant. Путин подарил педагогу букет цветов, после чего они обнялись. «С праздником», — поздравил президент свою первую учительницу с Днем Победы. В гостинице Путин также поговорил с жителем Сочи, который рассказал главе государства о своей поездке в столицу.

Затем Путин и Гуревич вышли из гостиницы. Президент помог учительнице сесть в автомобиль и вновь сам сел за руль.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил свою первую учительницу посетить Парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. 11 мая президент поужинал с ней в Кремле.