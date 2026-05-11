22:34, 11 мая 2026Россия

Опубликована видеозапись встречи Путина со своей первой учительницей

Опубликовано видео встречи Путина со своей первой учительницей Верой Гуревич
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Появилась видеозапись встречи президента России Владимира Путина со своей первой учительницей Верой Гуревич. Кадры публикует РИА Новости.

Российский лидер прибыл к гостинице на Арбате за рулем автомобиля Aurus Komendant. Путин подарил педагогу букет цветов, после чего они обнялись. «С праздником», — поздравил президент свою первую учительницу с Днем Победы. В гостинице Путин также поговорил с жителем Сочи, который рассказал главе государства о своей поездке в столицу.

Затем Путин и Гуревич вышли из гостиницы. Президент помог учительнице сесть в автомобиль и вновь сам сел за руль.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил свою первую учительницу посетить Парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. 11 мая президент поужинал с ней в Кремле.

