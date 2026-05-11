21:13, 11 мая 2026Россия

Путин поужинал со своей первой учительницей в Кремле

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин пригласил свою первую учительницу на парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«По приглашению Владимира Путина на параде Победы 9 мая присутствовала его первая учительница Вера Дмитриевна Гуревич. Она отсидела весь парад... По приглашению президента — ее ученика она осталась в Москве, ей была организована культурная программа», — поделился чиновник. По его словам, она, в частности, посетила галерею Шилова.

11 мая Путин пригласил педагога на ужин в Кремль. Он лично заехал за ней в гостиницу на автомобиле. Как рассказал Песков, президент зашел в гостиницу и там встретился с одним из граждан России. Они поприветствовали друг друга. Потом Путин отвез учительницу в свою резиденцию, где они и поужинали. По словам пресс-секретаря российского лидера, есть ограниченные любительские видеосъемки перечисленных моментов, позднее они будут опубликованы Кремлем.

Ранее Песков сообщил, что приглашение Путина Трампу посетить Москву остается в силе.

