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18:37, 14 июля 2026Наука и техника

Ракета «Союз-2.1а» с новым экипажем отправилась к МКС

С Байконура к МКС стартовал корабль «Союз МС-29» с Дубровым, Кикиной и Менон
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

С космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-29». Об этом сообщает «Роскосмос».

В госкорпорации уточнили, что старт состоялся в 17:47:43 по Москве. В экипаж вошли российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина, а также американский астронавт Анил Менон. Стыковку корабля «Союз МС-29» с Международной космической станцией (МКС) ожидают в 20:56 по московскому времени.

«Выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля — штатно!» — подчеркнули в «Роскосмосе».

Продолжительность миссии Дуброва, Кикиной и Менона на станции должна составить 261 сутки. В российской программе запланировано 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.

Ранее 14 июля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов поблагодарил находящегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29». «Спасибо, что нашли время поддержать совместную команду — наших ребят Петра Дуброва, Анну Кикину и, конечно же, Анила Менона, давайте пожелаем им удачи», — подчеркнул Баканов.

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