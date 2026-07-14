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09:29, 14 июля 2026Наука и техника

Баканов поблагодарил Айзекмана за «Союз МС-29»

Баканов поблагодарил главу НАСА Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов поблагодарил находящегося на космодроме Байконур главу НАСА Джареда Айзекмана за поддержку экипажа корабля «Союз МС-29». Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо, что нашли время поддержать совместную команду — наших ребят Петра Дуброва, Анну Кикину и, конечно же, Анила Менона, давайте пожелаем им удачи», — сказал руководитель госкомпании.

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