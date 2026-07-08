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12:54, 8 июля 2026Наука и техника

На Байконуре завершили накатку головного обтекателя для «Союза МС-29»

«Роскосмос»: На Байконуре завершили накатку головного обтекателя для «Союза МС-29»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

На космодроме Байконур завершили накатку головного обтекателя для ракеты «Союз МС-29». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Головной обтекатель защищает корабль от аэродинамических и тепловых нагрузок в плотных слоях атмосферы при выведении на орбиту», — говорится в публикации.

После накатки обтекателя специалисты площадки «подготовили сборочно-защитный блок к контролю стартовой готовности».

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Ранее госкорпорация сообщила, что «Союз МС‑29» состыковали с переходным отсеком.

Также в июле «Роскосмос» рассказал, что корабль заправили.

Запуск «Союза МС-29» к Международной космической станции запланирован на 14 июля.

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