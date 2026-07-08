На Байконуре завершили накатку головного обтекателя для «Союза МС-29»

На космодроме Байконур завершили накатку головного обтекателя для ракеты «Союз МС-29». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».
«Головной обтекатель защищает корабль от аэродинамических и тепловых нагрузок в плотных слоях атмосферы при выведении на орбиту», — говорится в публикации.
После накатки обтекателя специалисты площадки «подготовили сборочно-защитный блок к контролю стартовой готовности».
Материалы по теме:
Ранее госкорпорация сообщила, что «Союз МС‑29» состыковали с переходным отсеком.
Также в июле «Роскосмос» рассказал, что корабль заправили.
Запуск «Союза МС-29» к Международной космической станции запланирован на 14 июля.