Корабль «Союз МС-29» заправили

«Роскосмос»: Заправка корабля «Союз МС-29» завершена

Заправку пилотируемого космического корабля «Союз МС-29», который планируют запустить 14 июля, завершили. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Отмечается, что теперь корабль готовят к следующим работам. Специалистам предстоит уложить доставляемые грузы, проверить герметичность люков и провести монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции. Также будет выполнено контрольное взвешивание и стыковка с переходным отсеком.

«Впереди у космонавтов "Роскосмоса" и астронавтов НАСА заключительная "примерка" корабля, во время которой экипаж знакомится с размещением доставляемых грузов и тестирует работоспособность бортовых систем», — рассказала госкорпорация.

В июле корабль «Прогресс МС-34» изменил высоту орбиты Международной космической станции. Коррекцию орбиты провели для создания баллистических условий перед стартом «Союза МС-29».