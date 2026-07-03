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15:16, 3 июля 2026Наука и техника

Корабль «Союз МС-29» заправили

«Роскосмос»: Заправка корабля «Союз МС-29» завершена
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

Заправку пилотируемого космического корабля «Союз МС-29», который планируют запустить 14 июля, завершили. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

Отмечается, что теперь корабль готовят к следующим работам. Специалистам предстоит уложить доставляемые грузы, проверить герметичность люков и провести монтаж экранно-вакуумной теплоизоляции. Также будет выполнено контрольное взвешивание и стыковка с переходным отсеком.

«Впереди у космонавтов "Роскосмоса" и астронавтов НАСА заключительная "примерка" корабля, во время которой экипаж знакомится с размещением доставляемых грузов и тестирует работоспособность бортовых систем», — рассказала госкорпорация.

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