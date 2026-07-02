Российский «Прогресс» изменил орбиту МКС

«Роскосмос»: Корабль «Прогресс МС-34» изменил высоту орбиты МКС

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) изменили при помощи российского грузового корабля «Прогресс МС-34». Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«1 июля в 23:49 мск включились двигатели "Прогресса МС-34", проработали 567,8 секунды, выдав импульс величиной 1,10 метра в секунду», — говорится в сообщении.

Средняя высота орбиты МКС увеличилась на 1,9 километра и составила 419,8 километра над поверхностью Земли.

Коррекцию орбиты провели для формирования баллистических условий перед стартом пилотируемого корабля «Союз МС-29» и посадкой спускаемого аппарата «Союза МС-28».

В июне стало известно, что «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность. Запуск корабля к МКС запланирован на 14 июля.

В том же месяце «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-34» приподнял орбиту МКС на 1,6 километра.