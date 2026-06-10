Российский «Прогресс» поднял МКС

Госкорпорация «Роскосмос» осуществила очередную коррекцию орбиты МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-34» осуществил очередную коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

«Средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,6 километра и составила 419,03 километра над поверхностью Земли», — рассказали в госкорпорации.

Целью маневра «Роскосмос» назвал создание баллистических условий для прибытия пилотируемого корабля «Союза МС-29» и посадки «Союза МС-28».

Ранее госкорпорация сообщила, что грузовой корабль «Прогресс МС-36» установили в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур для последующей подготовки к запуску к МКС.

В мае гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что следующий запуск экипажа с Байконура к МКС состоится 14 июля.