Корабль «Прогресс МС-36» установили на Байконуре

«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-36» установили на космодроме Байконур

Грузовой корабль «Прогресс МС-36» установили в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур для последующей подготовки к запуску к Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По прибытии на космодром, как напомнили в компании, специалисты проводят внешний осмотр корабля и проверку механизма раскрытия панелей его солнечных батарей.

«Следующий этап — подготовка к запуску по программе снабжения МКС», — заявили в госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1б» для запуска «Прогресса МС-36» доставили на Байконур.

В мае гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что следующий запуск экипажа с Байконура к МКС состоится 14 июля.