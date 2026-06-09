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14:43, 9 июня 2026Наука и техника

Корабль «Прогресс МС-36» установили на Байконуре

«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-36» установили на космодроме Байконур
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Госкорпорация «Роскосмос»

Грузовой корабль «Прогресс МС-36» установили в монтажно-испытательном корпусе на космодроме Байконур для последующей подготовки к запуску к Международной космической станции (МКС). Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По прибытии на космодром, как напомнили в компании, специалисты проводят внешний осмотр корабля и проверку механизма раскрытия панелей его солнечных батарей.

«Следующий этап — подготовка к запуску по программе снабжения МКС», — заявили в госкорпорации.

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Ранее «Роскосмос» сообщил, что ракету «Союз-2.1б» для запуска «Прогресса МС-36» доставили на Байконур.

В мае гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что следующий запуск экипажа с Байконура к МКС состоится 14 июля.

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