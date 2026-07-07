Пилотируемый корабль «Союз МС‑29» состыковали с переходным отсеком. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».
В компании напомнили, что переходный отсек механически связывает корабль с головным обтекателем и третьей ступенью ракеты «Союз-2.1а».
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Ранее госкорпорация сообщила, что корабль «Союз МС-29» заправили.
В июне «Роскосмос» рассказал, что основной и дублирующий экипажи пилотируемого космического корабля «Союз МС-29» отправили на космодром Байконур.
Запуск «Союза МС-29» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 июля.