«Роскосмос»: Пилотируемый корабль «Союз МС‑29» состыковали с переходным отсеком

Пилотируемый корабль «Союз МС‑29» состыковали с переходным отсеком. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В компании напомнили, что переходный отсек механически связывает корабль с головным обтекателем и третьей ступенью ракеты «Союз-2.1а».

Ранее госкорпорация сообщила, что корабль «Союз МС-29» заправили.

В июне «Роскосмос» рассказал, что основной и дублирующий экипажи пилотируемого космического корабля «Союз МС-29» отправили на космодром Байконур.

Запуск «Союза МС-29» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 июля.