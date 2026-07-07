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15:42, 7 июля 2026Наука и техника

Корабль «Союз МС‑29» состыковали с переходным отсеком

«Роскосмос»: Пилотируемый корабль «Союз МС‑29» состыковали с переходным отсеком
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Роскосмос / РИА Новости

Пилотируемый корабль «Союз МС‑29» состыковали с переходным отсеком. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В компании напомнили, что переходный отсек механически связывает корабль с головным обтекателем и третьей ступенью ракеты «Союз-2.1а».

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Ранее госкорпорация сообщила, что корабль «Союз МС-29» заправили.

В июне «Роскосмос» рассказал, что основной и дублирующий экипажи пилотируемого космического корабля «Союз МС-29» отправили на космодром Байконур.

Запуск «Союза МС-29» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 июля.

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