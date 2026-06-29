Экипажи «Союза МС-29» отправили на Байконур

«Роскосмос»: Экипажи корабля «Союз МС-29» отправили на Байконур

Основной и дублирующий экипажи пилотируемого космического корабля «Союз МС-29» отправили на космодром Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В состав основного экипажа МКС-75 входят российские космонавты Петр Дубров и Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон. Дублирующий экипаж включает россиян Дмитрия Петелина и Константина Борисова и американца Дениза Бернхема.

Запуск «Союза МС-29» к Международной космической станции (МКС) запланирован на 14 июля.

Ранее госкорпорация сообщила, что солнечные батареи корабля «Союза МС-29» прошли проверку.

Также в июне «Роскосмос» рассказал, что пилотируемый корабль «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность.