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15:20, 24 июня 2026Наука и техника

Солнечные батареи «Союза МС-29» проверили

«Роскосмос»: Солнечные батареи корабля «Союза МС-29» прошли проверку
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" / РИА Новости

Солнечные батареи пилотируемого корабля «Союза МС-29» прошли проверку. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Специальный стенд, насчитывающий порядка ста мощных ламп, облучает панели корабля. Так проверяют насколько эффективно системы преобразуют энергию света в электричество», — рассказали в госкомпании.

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Также в июне госкорпорация сообщила, что пилотируемый корабль «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность.

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