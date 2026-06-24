Солнечные батареи «Союза МС-29» проверили

«Роскосмос»: Солнечные батареи корабля «Союза МС-29» прошли проверку

Солнечные батареи пилотируемого корабля «Союза МС-29» прошли проверку. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Специальный стенд, насчитывающий порядка ста мощных ламп, облучает панели корабля. Так проверяют насколько эффективно системы преобразуют энергию света в электричество», — рассказали в госкомпании.

Ранее космонавт «Роскосмоса» Петр Дубров на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина рассказал о ближайших планах внекорабельной деятельности.

Также в июне госкорпорация сообщила, что пилотируемый корабль «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность.