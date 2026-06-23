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14:30, 23 июня 2026Наука и техника

Космонавт «Роскосмоса» рассказал о планах внекорабельной деятельности

Космонавт «Роскосмоса» Дубров рассказал о ближайших планах внекорабельной деятельности
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Петр Дубров на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина рассказал о ближайших планах внекорабельной деятельности (ВКД). Об этом сообщает ТАСС.

«Первый состоится в ноябре, второй — в январе. Задачи в основном технические. Сергей Тетерятников, который прилетит на корабле Crew Dragon к нам, когда мы уже будем на борту, будет осуществлять поддержку наших выходов», — сказал командир экипажа МКС-75, который на Международную космическую станцию должен отправиться 14 июля.

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Ранее астронавт НАСА Анил Менон на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75 восхитился тем, как Россия готовит к полету космонавтов.

Также в июне госкорпорация сообщила, что пилотируемый корабль «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность.

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