Космонавт «Роскосмоса» рассказал о планах внекорабельной деятельности

Космонавт «Роскосмоса» Дубров рассказал о ближайших планах внекорабельной деятельности

Космонавт госкорпорации «Роскосмос» Петр Дубров на предполетной пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина рассказал о ближайших планах внекорабельной деятельности (ВКД). Об этом сообщает ТАСС.

«Первый состоится в ноябре, второй — в январе. Задачи в основном технические. Сергей Тетерятников, который прилетит на корабле Crew Dragon к нам, когда мы уже будем на борту, будет осуществлять поддержку наших выходов», — сказал командир экипажа МКС-75, который на Международную космическую станцию должен отправиться 14 июля.

Ранее астронавт НАСА Анил Менон на старте комплекса экзаменационных тренировок экипажей миссии МКС-75 восхитился тем, как Россия готовит к полету космонавтов.

Также в июне госкорпорация сообщила, что пилотируемый корабль «Союз МС-29» прошел проверку на герметичность.