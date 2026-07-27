Россиянка заказала несколько напитков в самолете и вызвала чувство стыда у стюардесс

Россиянка заказала напитки в самолете и вызвала неоднозначную реакцию в сети

Российская туристка заказала сразу пять напитков в самолете, сняла это на видео и вызвала неоднозначную реакцию в сети. Кадры она опубликовала в личном блоге @angela_emmert в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, девушка попросила за раз два стакана воды, два стакана кофе и один томатный сок. «Чему меня научили пять лет психотерапии», — подписала она видео. Ролик быстро стал вирусным — собрал 2,9 миллиона просмотров и 1,1 тысячу комментариев.

Одна из стюардесс в сети «от лица экипажа» написала, что ролик вызвал у нее чувство стыда. «Как бывший бортпроводник хочу сказать, что вы красотка! Сильно упрощаете работу экипажа, заказав сразу несколько стаканов. Я тоже всегда так делаю», — написала другая стюардесса. Также многие комментаторы отметили, что не знали о возможности заказывать пару напитков.

Ранее пассажирка посадила собаку в «отвратительную» позу в самолете и вызвала гнев в сети. Очевидцы записали инцидент на видео.

