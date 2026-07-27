Резкое уменьшение в России числа наркопреступников среди мигрантов объяснили

В России на четверть уменьшилось число наркопреступлений, совершенных иностранцами

В России уменьшилось число иностранцев, совершающих преступления по наркотическим статьям. Об этом сообщили в Совете безопасности РФ, передает ТАСС.

По данным источника, за первые шесть месяцев сокращение произошло на четверть в сравнении с аналогичным периодом 2025 года. Также почти на 40 процентов уменьшилось общее количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В ведомстве объяснили это совершенствованием системы контроля за пребыванием иностранцев на территории России и активностью правоохранительных органов на этом направлении.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области суд взял под стражу мужчин за попытку похитить девушку с остановки.