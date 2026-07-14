Левые разочаровались в Тейлор Свифт из-за безвкусной свадьбы за миллионы долларов

Fox News: Левые разочаровались в певице Тейлор Свифт из-за роскошной свадьбы

Представители левого движения разочаровались в певице Тейлор Свифт после роскошной свадьбы, которую она сыграла с игроком в американский футбол Трэвисом Келси в Нью-Йорке. Об этом сообщает Fox News.

Левый политический комментатор Хасан Пайкер негативно высказался о безвкусном, по его мнению, торжестве. Инфлюэнсер считает, что исполнительница злоупотребляла государственными ресурсами в личных целях. Известно, что общая стоимость свадьбы составила как минимум 20 миллионов долларов.

«Я думаю, это безумие, которое выглядит плохо. Оно усиливает противоречия. Свадьба Свифт снова демонстрирует, что, даже если ты любимчик публики, ты все еще миллиардер, который будет делать миллиардерские вещи. Это просто демонстрация силы, которая выглядит немного безвкусно», — пояснил он свою позицию.

С мнением Пайкера согласилась и социалистка Эмма Вигеланд. «Она просто очередная психопатка-миллиардерша. В праздничные выходные, на фоне всех этих всемирных страданий, сверхбогатые по-прежнему не испытывают угрызений совести. Нереально», — написала ведущая политического ток-шоу Majority Report в соцсетях.

Демократы также раскритиковали свадьбу пары, в том числе пресс-секретарь бывшего мэра Нью-Йорка Эрика Адамса Фабьен Леви. «Эта свадьба создает неудобства тысячам местных жителей, влияет на крупнейший транспортный узел страны и отвлекает полицейских от патрулирования улиц в условиях повышенной угрозы», — высказалась она.

Свифт всегда пользовалась поддержкой левых, поскольку она сама симпатизировала тогдашнему президенту Джо Байдену и вице-президенту Камале Харрис на выборах 2024 года. Кроме того, певица не раз критиковала политику Дональда Трампа, а он, в свою очередь, заявлял о своей ненависти к знаменитости.

Свадьба пары проходила с 2 по 4 июля в Нью-Йорке. На роскошное торжество, ради которого перекрывали сразу несколько улиц в городе, пригласили около 1000 человек.

