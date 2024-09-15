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21:18, 15 сентября 2024Мир

Трамп заявил о своей ненависти к Тейлор Свифт

Трамп заявил, что ненавидит Тейлор Свифт после ее поддержки Харрис
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ненавидит певицу Тейлор Свифт. Об этом он написал на своей странице в своей соцсети Truth Social.

«Я ненавижу Тейлор Свифт!» — говорится в публикации Трампа.

Ранее американская поп-исполнительница публично поддержала Камалу Харрис после предвыборных дебатов с ее оппонентом Трампом.

34-летняя Свифт подписала свою публикацию словами «с любовью и надеждой, бездетная кошатница», тем самым отсылая к словам напарника Трампа Джей Ди Вэнса, назвавшего женщин без детей соответствующей фразой.

Трамп после этого заявил, что не был поклонником Тейлор Свифт. «Насколько мне известно, она всегда поддерживала демократов, и, скорее всего, за это ей придется заплатить свою цену в сфере музыкального бизнеса», — выразил мнение экс-президент.

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      Сергей Грехов
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