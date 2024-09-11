Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Харрис на пост президента США

CNN: Тейлор Свифт поддержала Харрис на пост президента после дебатов с Трампом

Американская певица Тейлор Свифт прервала молчание касательно своей политической позиции и публично поддержала кандидатуру демократа Камалы Харрис после предвыборных дебатов с ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

«Я хочу открыто выразить свою позицию как избирателя. На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос за Камалу Харрис и кандидата в вице-президенты США Тима Уолца. Я считаю, что она сильный, прирожденный лидер, и я верю, что мы можем добиться в этой стране гораздо большего, если нас будет вести спокойствие, а не хаос», — отметила поп-звезда.

34-летняя Свифт подписала свою публикацию словами «с любовью и надеждой, бездетная кошатница», тем самым отсылая к словам напарника Трампа Джей Ди Вэнса, назвавшего женщин без детей соответствующей фразой.

Ранее в США состоялись теледебаты кандидатов на пост президента США — Дональда Трампа и Камалы Харрис.