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09:38, 11 сентября 2024Мир

Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Харрис на пост президента США

CNN: Тейлор Свифт поддержала Харрис на пост президента после дебатов с Трампом
Тейлор Свифт

Тейлор Свифт. Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Американская певица Тейлор Свифт прервала молчание касательно своей политической позиции и публично поддержала кандидатуру демократа Камалы Харрис после предвыборных дебатов с ее оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом. Об этом сообщает CNN.

«Я хочу открыто выразить свою позицию как избирателя. На президентских выборах 2024 года я отдам свой голос за Камалу Харрис и кандидата в вице-президенты США Тима Уолца. Я считаю, что она сильный, прирожденный лидер, и я верю, что мы можем добиться в этой стране гораздо большего, если нас будет вести спокойствие, а не хаос», — отметила поп-звезда.

34-летняя Свифт подписала свою публикацию словами «с любовью и надеждой, бездетная кошатница», тем самым отсылая к словам напарника Трампа Джей Ди Вэнса, назвавшего женщин без детей соответствующей фразой.

Ранее в США состоялись теледебаты кандидатов на пост президента США — Дональда Трампа и Камалы Харрис.

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      Дарья Устьянцева
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