Трамп и Харрис встретились на теледебатах. В чем они успели обвинить друг друга за 90 минут?

Трамп на вопрос о победе Украины ответил словами о мирных переговорах

В США состоялись теледебаты претендентов на высший пост — представителя Республиканской партии Дональда Трампа и действующего вице-президента, демократа Камалы Харрис. Трансляцию вел телеканал ABC News.

Перед беседой политики нарушили идущую с 2016 года «традицию» и пожали друг другу руки. Однако практически сразу стороны начали обвинять друг друга во лжи, при этом критике подвергалось каждое утверждение оппонента.

Трамп и Харрис порассуждали об Украине

Значимым аспектом дебатов был вопрос внешней политики США. В частности, Трамп и Харрис коснулись вопроса России и Украины. Отвечая на вопрос о том, желает ли Трамп победы Киеву, тот подчеркнул, что хочет завершения боевых действий ради спасения человеческих жизней. Он отметил, что США заинтересованы в урегулировании конфликта. «На мой взгляд, для нас важнее всего положить конец конфликту и достичь соглашения, согласовать сделку», — сказал Трамп.

Он также подверг критике действующего американского президента Джо Байдена за отсутствие диалога с российским коллегой Владимиром Путиным. «Он даже не позвонил Путину по телефону и вообще кому-либо за прошедшие два года. Они даже не пытаются это сделать», — подчеркнул Трамп. Он пообещал, что в случае избрания усадит Путина и Зеленского за стол переговоров.

В ответ Харрис обвинила Трампа в том, что тот хочет бросить Украину и отказаться от оказания ей помощи ради дружбы с Путиным. «Я считаю, что причина, по которой Дональд Трамп говорит, что эта война закончится в течение 24 часов, заключается в том, что он просто отвернется [от Украины]», — сказала она.

Позднее Трамп прокомментировал шутливое заявление Путина о том, что Кремль якобы поддержит Харрис на предстоящих выборах президента США. «Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: "Я надеюсь, что она победит". Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — сказал Трамп.

Оппоненты разругались в вопросе демократии

Харрис обвинила Трампа в ударе по демократии. По ее словам, бывший американский лидер нанес демократии самый серьезный удар со времен Гражданской войны в XIX веке. В ответ Трамп предрек, что в случае победы действующего вице-президента на выборах США превратятся в «Венесуэлу на стероидах». По мнению политика, у США не будет даже шанса на успех, если Харрис придет к власти.

Также Трамп заявил, что покушение на него произошло из-за риторики Белого дома. «Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне», — сообщил он. По мнению Трампа, причиной покушения стали нападки американской администрации. «Они говорят о демократии, [о том, что] я — угроза демократии, они — угроза демократии», — подчеркнул бывший президент США.

Трампа уличили во лжи и безразличии к американцам

Рассуждая о внутренних проблемах США, Трамп среди прочего сказал, что представители Демократической партии хотят ввести в стране право на аборт после рождения детей. Он обвинил демократов в «чрезмерной либеральности» в данном вопросе, добавив, что они поддерживают введение в стране закона, разрешающего аборты после рождения. «Другими словами, мы казним ребенка», — сказал Трамп. Ведущий, в свою очередь, подчеркнул, что в стране нет ни одного штата, в котором разрешено избавляться от ребенка после его рождения.

Кроме того, во время дебатов Трамп заявил, что уровень преступности резко возрос при президенте Джо Байдене и вице-президенте Камале Харрис. Однако модератор Дэвид Мьюир возразил, что ФБР в своих отчетах «утверждает, что общая преступность с применением насилия в этой стране на самом деле снижается».

После этого Харрис посоветовала гражданам посетить предвыборный митинг Трампа. Она назвала выступления бывшего президента «интересным зрелищем». Например, во время митингов Трамп говорит о «ветряных мельницах, которые вызывают рак». Она также отметила, что большинство людей уходят до окончания из-за скуки и усталости. «Единственное, о чем вы не услышите, — это вы. Вы не услышите, как он говорит о ваших потребностях, ваших мечтах и ​​ваших желаниях», — сказала Харрис.

Также, по ее словам, американские военные считают бывшего президента США позорищем. По ее утверждению, она общалась с представителями военного руководства, некоторые из которых работали с Трампом, и те нелестно отзывались о нем. Кроме того, отметила Харрис, она видела, как многие мировые лидеры просто насмехаются над предыдущим хозяином Белого дома.

По завершении дебатов Трамп оценил мероприятие. Он заявил, что дебаты стали лучшими за всю его политическую карьеру. «Особенно потому, что в них участвовали трое против одного!» — написал он в своей соцсети, намекая на то, что площадкой для диалога стал продемократический телеканал. По утверждению политика, другие люди сочли его выступление на дебатах «большой победой».