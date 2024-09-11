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06:02, 11 сентября 2024Мир

Харрис раскрыла отношение военных США к Трампу

Харрис заявила, что военные в США считают Трампа позорищем

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американские военные считают бывшего президента США, кандидата на высший пост Дональда Трампа позорищем. Об этом в ходе теледебатов на канале ABC News заявила его оппонент, действующий вице-президент Камала Харрис.

По ее утверждению, она общалась с представителями военного руководства, некоторые из которых работали с Трампом, и те нелестно отзывались о нем. Кроме того, отметила Харрис, она видела, как многие мировые лидеры просто насмехаются над предыдущим хозяином Белого дома.

Ранее в ходе беседы Трамп заявил, что президент России Владимир Путин мог быть искренен в своих словах поддержки Камалы Харрис. «Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: "Я надеюсь, что она победит". Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — сказал политик.

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      Марина Совина
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