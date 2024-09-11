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05:22, 11 сентября 2024Мир

Трамп заявил об искренности Путина в поддержке Харрис

Трамп: Путин мог быть искренен в поддержке и желании победы Харрис
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин мог быть искренен в своих словах поддержки кандидата на выборах президента США от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом в ходе дебатов заявил кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп.

«Путин поддержал ее на прошлой неделе, сказал: "Я надеюсь, что она победит". Я думаю, он в самом деле имел это в виду», — сказал Трамп. Он также отметил, что Путин желает победы демократического кандидата, поскольку «то, что сошло ему с рук, просто невероятно».

До этого Трамп заявил, что покушение на него произошло из-за риторики Белого дома и, в частности, его соперницы Камалы Харрис. «Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне», — сообщил он.

Ранее Трамп заявил, что его обидел комментарий Путина о поддержке Харрис. «Я хорошо знал Путина. Недавно он поддержал Камалу. Меня это очень обидело», — признался он, назвав президента России шахматистом.

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      Артём Верейкин
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