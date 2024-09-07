Трамп заявил об обиде на Путина из-за высказывания о Харрис

Трамп заявил, что его обидел ироничный комментарий Путина о поддержке Харрис

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его обидел комментарий президента России Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хорошо знал Путина. Недавно он поддержал Камалу. Меня это очень обидело», — признался он. В связи с этим Трамп назвал российского лидера шахматистом. При этом американский политик допустил, что заявление Путина было сделано «с улыбкой».

Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что «фаворитом» России на выборах в США был действующий американский президент Джо Байден, однако тот покинул предвыборную гонку. Путин напомнил, что Байден советовал своим сторонникам поддержать его преемницу Камалу Харрис, поэтому Москва последует его совету.