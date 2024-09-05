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11:23, 5 сентября 2024Мир

Путин высказался о фаворите России на выборах в США

Путин: фаворитом России на выборах в США был Байден, но он вышел из гонки

Фото: Unsplash

Фаворитом России на выборах в США был действующий американский лидер Джо Байден, однако он вышел из предвыборной гонки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что Байден вышел из президентской гонки, однако рекомендовал всем своим сторонникам поддержать вице-президента США Камалу Харрис, ставшую новым кандидатом на пост президента от Демократической партии США. По словам Путина, в связи с этим Россия будет поддерживать ее.

При этом президент России отметил, что Москва не вправе определять фаворитов на пост главы США, а «в конечном итоге выбор за американским народом». Он подчеркнул, что Россия с уважением отнесется к волеизъявлению граждан США.

Ранее Путин заявил, что Запад и Украина отказались от заключения стамбульских соглашений в 2022 году ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение.

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      Елизавета Мытарева
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