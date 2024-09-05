Путин назвал причину отказа Украины и Запада от стамбульских соглашений

Путин: Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений ради поражения России

Запад и Украина отказались от заключения стамбульских соглашений в 2022 году ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Об заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам Путина, в Стамбуле удалось обсудить практически все параметры возможного мирного соглашения с Украиной.

«Потом приехал господин [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, как известно, — британские власти это подтверждают, — и дал указание украинцам воевать до последнего украинца. Что сегодня происходит с целью добиться стратегического поражения России», — заявил президент.

Российский лидер отметил, что исключительно из-за Запада Киев отказался от проекта мирного соглашения, обсужденного в Стамбуле. Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров по украинскому конфликту.

В ходе выступления президент также заявил, что возобновлению переговорного процесса мешают эфемерные требования со стороны Украины.