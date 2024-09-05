Путин заявил о мешающих началу переговоров эфемерных требованиях Украины

Путин заявил, что началу переговоров мешают эфемерные требования Украины

Президент России Владимир Путин считает, что началу переговоров мешают эфемерные требования со стороны Украины. Такое заявление глава государства сделал в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Ее трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса. По мнению российского президента, Украину стамбульские соглашения поначалу устраивали, но позже страна отказалась от проекта из-за влияния Запада.

Он отметил, что Россия готова возобновить процесс, но не на основе эфемерных требований Украины.