Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта

Путин: ВСУ несут очень большие потери, это чревато обрушением фронта

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут очень большие потери в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляцию которой ведет Telegram-канал Кремля.

По словам Путина, данные о потерях украинских войск подтверждаются сразу несколькими источниками. Это может привести к обрушению фронта сразу на нескольких направлениях, подчеркнул он.

Потери могут привести ВСУ к полной утрате боеспособности, считает глава государства. «Чего мы и добиваемся», — подчеркнул Путин.

В своем выступлении президент также назвал приоритетную задачу, которую преследует Москва в рамках спецоперации. Такой задачей является освобождение Донбасса, сказал Путин.

