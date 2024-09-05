Путин назвал приоритетную цель СВО

Президент Путин назвал освобождение Донбасса приоритетной целью России в СВО

Освобождение Донбасса является приоритетной целью России в специальной военной операции (СВО). Такую цель СВО назвал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, Россия ускорила наступление в Донбассе, попытки Киева остановить продвижение Армии России провалились.

«Цель противника [в Курской области] заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать (...) и остановить наше наступление (...), прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью», — заявил Путин.