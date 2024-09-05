Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:28, 5 сентября 2024Россия

Путин назвал приоритетную цель СВО

Президент Путин назвал освобождение Донбасса приоритетной целью России в СВО

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Освобождение Донбасса является приоритетной целью России в специальной военной операции (СВО). Такую цель СВО назвал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

По словам главы государства, Россия ускорила наступление в Донбассе, попытки Киева остановить продвижение Армии России провалились.

«Цель противника [в Курской области] заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать (...) и остановить наше наступление (...), прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью», — заявил Путин.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о ситуации в Курской области и призвал к исполнению священного долга

      Путин напомнил о позиции Москвы по переговорам с Украиной

      Жена российского миллиардера показала откровенное фото с отдыха

      Россиянину Бабкину предложили покинуть отряд космонавтов из-за насморка

      Путин поручил поднять выплату на погашение ипотеки одной категории россиян

      Участница Олимпиады в Париже умерла после нападения с применением бензина

      Пожилая пара провалилась под землю на машине

      Малайзия заявила о намерении вступить в БРИКС

      Путин назвал причину отказа Украины и Запада от стамбульских соглашений

      Путин заявил о мешающих началу переговоров эфемерных требованиях Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше