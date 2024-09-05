Песков: Россия начала спецоперацию после отказа Запада от предложений о диалоге

Россия начала специальную военную операцию (СВО) после того, как государства Запада и Украина отказались от диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), его цитируют «Известия».

«Это крайняя мера, которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украины отвергли любые предложения о диалоге», — высказался о причинах начала СВО представитель Кремля.

Ранее Песков сообщил, что для России предпочтительнее достичь своих целей мирным путем, однако Украина не готова к таким переговорам. Он также отметил, что по этой причине СВО еще продолжается.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что США руками неонацистских группировок организовали госпереворот на Украине в 2014 году. После этого радикальные группы стали определять всю политику Киева, отметил глава государства.