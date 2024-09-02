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04:51, 2 сентября 2024Россия

Путин заявил об определяющих политику Украины неонацистах

Путин: неонацисты с 2014 года определяют весь государственный курс Украины

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Неонацистские группировки организовали государственный переворот на Украине в 2014 году, после чего стали определять всю политику Киева. Об этом в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил президент России Владимир Путин.

«В 2014 году американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот. Его идеологами и основными участниками выступили радикальные неонацистские группировки, которые впоследствии стали определять весь государственный курс Киева», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что после переворота официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому, что и привело к последующему геноциду мирных жителей Донбасса.

Ранее Владимир Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он заявил, что Запад планомерно насаждал концепцию, по которой Россия является вечным врагом Украины.

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      Артём Верейкин
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