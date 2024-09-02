Путин назвал Украину разменной монетой для Запада

Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. На это указал президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор».

Он заявил, что Запад планомерно насаждал концепцию, по которой Россия является вечным врагом Украины. «На Украине официальной идеологией стала ненависть ко всему русскому. Вводились все новые ограничения на русский язык, каноническое православие подвергалось гонениям, а теперь и прямым запретам», — обратил внимание российский лидер.

По заявлению Путина, в итоге антироссийская политика коллективного Запада во главе с США и стала главной причиной трагедии на Украине. «Сегодня мы наблюдаем закономерный итог», — резюмировал глава государства.