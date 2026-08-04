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01:32, 4 августа 2026 (обновлено: 01:38, 4 августа 2026)Культура

Книги Пелевина и Кинга получат специальную маркировку в России

ТАСС: Книги Кинга, Паланика и Пелевина промаркируют из-за упоминания наркотиков
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

В России обновили отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих в связи с этим специальной маркировке Российского книжного союза (РКС). Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что маркировку получит книга американского писателя Энтони Берджесса «Заводной апельсин», а также несколько работ Стивена Кинга — «Доктор Сон» и «Ночные кошмары и фантастические видения». В перечень также добавили «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта, «Удушье» и «Рождение звука» Чака Паланика, а также «Виктор Цой. Жизнь и "Кино"» Виталия Калгина, «Аполло» Виктора Пелевина и другие.

Ранее сообщалось, что маркировку в России получат книги российского автора Олега Роя. До этого книжный сервис «Литрес» пообещал проверить ситуацию с маркировкой ряда произведений классической литературы, в том числе книги Александра Пушкина и Ивана Тургенева.

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