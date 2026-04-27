18:00, 27 апреля 2026Культура

Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

Призведения Роя и Мураками промаркируют из-за упоминания наркотических веществ
Андрей Шеньшаков

Фото: Joi Ito / wikipedia

Российский книжный союз (РКС) внес изменения в перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих маркировке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в список попали романы «Порог» и «Старьевщица» российского автора Олега Роя, «Голос Земли» французского писателя Бернара Вербера, «Караоке» японского прозаика Рю Мураками и книга американского философа Ноама Хомского «Кто правит миром».

Кроме того, из перечня были исключены несколько произведений. Среди них — парижские воспоминания писателя Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», роман «Норма» и повесть «Метель» Владимира Сорокина и скандальный роман лауреата Букеровской премии Салмана Рушди «Ярость».

Ранее книжный сервис «Литрес» пообещал проверить ситуацию с маркировкой ряда произведений классической литературы, в том числе книги Александра Пушкина и Ивана Тургенева.

    Последние новости

    Раскрыто местонахождение сбежавшей из России золотой судьи

    Появились подробности об учебниках под редакцией Медведева

    Япония и Австралия заключили крупнейший оборонный контракт

    Теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

    Россиянам назвали обязательные средства от боли в спине для дачной аптечки

    Россияне раскрыли отношение к одной популярной профессии

    Участник СВО с медалью «За отвагу» отсудил у Минобороны миллионы рублей

    Нефть подорожала из-за неопределенности по поводу переговоров США и Ирана

    Названы способы повысить шанс на одобрение автокредита

    Словакия подала иск против решения ЕС по газу

    Все новости
