Книги Роя и Мураками получат маркировку в России

Российский книжный союз (РКС) внес изменения в перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих маркировке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в список попали романы «Порог» и «Старьевщица» российского автора Олега Роя, «Голос Земли» французского писателя Бернара Вербера, «Караоке» японского прозаика Рю Мураками и книга американского философа Ноама Хомского «Кто правит миром».

Кроме того, из перечня были исключены несколько произведений. Среди них — парижские воспоминания писателя Эрнеста Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», роман «Норма» и повесть «Метель» Владимира Сорокина и скандальный роман лауреата Букеровской премии Салмана Рушди «Ярость».

Ранее книжный сервис «Литрес» пообещал проверить ситуацию с маркировкой ряда произведений классической литературы, в том числе книги Александра Пушкина и Ивана Тургенева.