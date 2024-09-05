В Кремле заявили о неготовности Украины к мирным переговорам

Для России предпочтительнее достичь своих целей мирным путем, однако Украина не готова к таким переговорам. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
Он отметил, что по этой причине специальная военная операция (СВО) еще продолжается. Песков напомнил, что иностранные государства все больше втягиваются в конфликт на Украине.
В то же время пресс-секретарь президента заметил, что России удается все эффективнее борется с иностранными инструкторами на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что инструкторы из западных государств, находящиеся на Украине, несут потери. По его данным, США и европейские страны предпочитают не афишировать данную информацию.