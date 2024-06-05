Российский лидер рассказал о потерях западных инструкторов на Украине

Путин заявил, что западные инструкторы несут потери на Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что инструкторы из западных государств, находящиеся на Украине, несут потери. Его слова приводит РИА Новости.

«С точки зрения наличия советников, инструкторов, то здесь новизны никакой нет — они присутствуют на территории Украины. И, к сожалению для них, несут потери», — заявил он.

По словам главы государства, США и европейские страны предпочитают не афишировать данную информацию.

Ранее он отверг претензии западных государств к Москве из-за проведения специальной военной операции, напомнив, что конфликт на Украине начался в результате государственного переворота, к которому Россия не имеет отношения. Российский лидер также оценил события на Украине и заявил, что Россия не нападала, а защищалась.