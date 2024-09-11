Трамп высказался о связи между покушением на него и Белым домом

Трамп заявил, что покушение на него произошло из-за риторики Белого дома

Бывший глава США и кандидат на пост президента страны Дональд Трамп заявил, что покушение на него произошло из-за риторики Белого дома и, в частности, его соперницы Камалы Харрис. Он высказался об этом во время дебатов с Харрис на телеканале ABC.

«Я, вероятно, получил пулю в голову из-за того, что они говорят обо мне», — сообщил он. По мнению Трампа, причиной покушения стали нападки американской администрации. «Они говорят о демократии, [о том, что] я — угроза демократии, они –- угроза демократии», — подчеркнул бывший президент США.