Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:29, 28 августа 2024Мир

Трамп уличил Байдена и Харрис в причастности к покушению на него

CNN: Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению на него
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Go Nakamura / Reuters

Бывший президент США, кандидат от Республиканской партии на эту должность и бизнесмен Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в причастности к покушению на него. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы», — сказал прежний хозяин Белого дома.

Материалы по теме:
Токсичный Дональд. Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
Токсичный Дональд.Почему поддержка Трампа повредила республиканцам на выборах и как это изменит американскую политику
24 ноября 2022
«Демократия восторжествовала» Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
«Демократия восторжествовала»Как Джо Байден стал 46-м президентом США. Боязнь погромов, тысячи военных и гимн от Леди Гаги
20 января 2021

При этом, как отмечает CNN, на данный момент не существует никаких доказательств причастности членов Демократической партии к покушению на 45-го президента США.

По словам Трампа, работать президентом опасно. «Это гораздо опаснее, чем гонщик, чем кто-либо еще. Это, вероятно, самая опасная профессия, если вы просто пройдетесь по списку [президентов]», — заметил предприниматель, добавив, что из 46 президентов некоторые ушли из жизни именно в результате покушения.

Ранее Трамп пообещал создать президентскую комиссию по расследованию покушений на первых лиц государства. Он отметил, что одной из задач данной комиссии будет публикация всех оставшихся документов по делу об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Бажуткин
      Обсудить
      Последние новости

      «Он знал, что операция будет безуспешна». В США рассказали об огромной цене для главкома ВСУ за атаку на Курскую область

      Нефтеперерабатывающий завод еще в одном регионе России эвакуировали из-за угрозы атаки ВСУ

      Акции российской лесопромышленной компании рухнули

      Росздравнадзор прокомментировал данные о камерах в кабинете гинеколога в Уфе

      На Западе признали «несокрушимую мощь» последних ударов России по Украине

      На Украине суд отпустил под залог в 30 миллионов гривен главу Антимонопольного комитета

      Мечтавшая завести детей женщина украла младенца из больничной палаты

      Врач назвал главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников

      Трамп уверовал в свое божественное предназначение спасти мир

      Приставки Sony PlayStation 5 резко подорожали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше