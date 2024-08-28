Трамп уличил Байдена и Харрис в причастности к покушению на него

CNN: Трамп обвинил Байдена и Харрис в причастности к покушению на него

Бывший президент США, кандидат от Республиканской партии на эту должность и бизнесмен Дональд Трамп обвинил действующего американского лидера Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис в причастности к покушению на него. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNN.

«Они препятствовали тому, чтобы у меня была достаточная охрана со стороны Секретной службы», — сказал прежний хозяин Белого дома.

При этом, как отмечает CNN, на данный момент не существует никаких доказательств причастности членов Демократической партии к покушению на 45-го президента США.

По словам Трампа, работать президентом опасно. «Это гораздо опаснее, чем гонщик, чем кто-либо еще. Это, вероятно, самая опасная профессия, если вы просто пройдетесь по списку [президентов]», — заметил предприниматель, добавив, что из 46 президентов некоторые ушли из жизни именно в результате покушения.

Ранее Трамп пообещал создать президентскую комиссию по расследованию покушений на первых лиц государства. Он отметил, что одной из задач данной комиссии будет публикация всех оставшихся документов по делу об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году.