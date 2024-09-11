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05:01, 11 сентября 2024Мир

Трамп обвинил демократов в желании казнить детей

Трамп: Харрис и демократы хотят разрешить в США аборты после рождения ребенка

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Представители Демократической партии США хотят ввести в стране право на аборт после рождения детей. Об этом он заявил в ходе предвыборных дебатов с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис.

Ведущий спросил Трампа о его взглядах на тему абортов. Кандидат обвинил демократов в «чрезмерной либеральности» в данном вопросе, добавив, что они поддерживают введение в стране закона, разрешающего аборты после рождения.

«Другими словами, мы казним ребенка», — сказал Трамп. Ведущий, в свою очередь, подчеркнул, что в стране нет ни одного штата, в котором разрешено избавляться от ребенка после его рождения.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы действующего вице-президента Камалы Харрис на выборах. По мнению политика, у США не будет даже шанса на успех, если страной будет руководить Харрис.

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      Артём Верейкин
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