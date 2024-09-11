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04:46, 11 сентября 2024Мир

Трамп предсказал превращение США в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы Харрис

Трамп: США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы Харрис

Фото: Brian Snyder / Reuters

США превратятся в «Венесуэлу на стероидах» в случае победы действующего вице-президента Камалы Харрис на выборах. Такое будущее стране предрек экс-президент Дональд Трамп во время выступления на теледебатах, трансляция доступна на сайте телеканала ABC News.

По мнению политика, у США не будет даже шанса на успех, если страной будет руководить Харрис.

В ходе дебатов Харрис, в свою очередь, обвинила Трампа в ударе по демократии. По ее словам, бывший американский лидер нанес демократии самый серьезный удар со времен Гражданской войны в XIX веке.

Кроме того, политик заявила, что Трамп продал страну Китаю. Она уличила его в пособничестве в поставках чипов, что, как утверждает Харрис, привело к торговой войне.

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      Марина Совина
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