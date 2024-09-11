Харрис обвинила Трампа в продаже Соединенных Штатов Китаю

Харрис завила, что Трамп продал США Китаю из-за поставок чипов

Вице-президент США и кандидат от демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис обвинила своего конкурента, Дональда Трампа, в продаже стране Китаю. Об этом она заявила во время дебатов, трансляция ведется на телеканале ABC News.

Она уличила Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю. По ее словам, это привело к торговой войне. В свою очередь, Трамп отверг обвинения, указав, что Соединенные Штаты «почти не производят чипы» из-за политики демократов.

Ранее Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах президента. Бывший глава Белого дома отметил, что для улучшения отношений между Китаем и США следует добиться уважения Пекина.