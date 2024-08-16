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05:01, 16 августа 2024Мир

Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах

Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае победы на выборах президента
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Китаем в случае своей победы на выборах в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на RSBN.

«Думаю, что у нас будут отличные отношения с Китаем. Но они также должны быть честными. Китай годами пользовался нашей страной, как и любое другое государство», — заявил политик.

Бывший глава Белого дома отметил, что для налаживания американо-китайских отношений Соединенным Штатам необходимо добиться уважения КНР. «Но они не уважают ни [вице-президента США Камалу] Харрис, ни [действующего главу государства Джо] Байдена», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая. По мнению политика, СоединеннымШтатам необходим «умный президент», который был бы способен противостоять РФ и КНР. В этом случае данные страны не угрожали бы США, считает политик.

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      Марина Совина
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