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05:58, 13 августа 2024Мир

Трамп призвал не допустить союза России и Китая

Трамп: Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post / Consolidated News Photos / Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону нельзя допускать совпадения интересов России и Китая. Об этом он упомянул в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску, трансляция беседы велась на сайте соцсети X.

«[Бывший президент США Барак] Обама и [действующий американский лидер Джо] Байден столкнули Россию и Китай вместе. Если вы студент исторического факультета, то вы должны уяснить, что нельзя допустить совпадения [интересов] России и Китая», — отметил политик.

По мнению Трампа, Штатам необходим «умный президент», который был бы способен противостоять РФ и КНР. В этом случае данные страны не угрожали бы США, считает политик.

В интервью Маску Трамп также допустил, что Китай «догонит или даже перегонит» его страну по объемам арсеналов ядерного оружия. По его мнению, если третья мировая война будет развязана, то она непременно будет включать использование ядерных вооружений, что спровоцирует «разрушения, которых еще не видел свет».

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      Марина Совина
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