Трамп сделал прогноз по ядерным арсеналам Китая

Трамп: Китай может догнать или перегнать США по объемам ядерных арсеналов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску в соцсети Х допустил, что Китай «догонит или даже перегонит» его страну по объемам арсеналов ядерного оружия.

«Россия и США находятся на первом месте, тогда как Китай далеко позади, но они, что неудивительно, развиваются очень стремительно. Все закончится тем, что Китай догонит, а может даже перегонит нас», — сделал прогноз бывший американский президент.

По его мнению, если третья мировая война будет развязана, то она непременно будет включать использование ядерных вооружений, что спровоцирует «разрушения, которых еще не видел свет».

По оценке издания Foreign Affairs, США сейчас имеют техническое превосходство над Россией и Китаем в сфере ядерного оружия лишь потому, что Москва и Пекин прекратили испытания, в то время как Вашингтон продолжать вкладывать большое количество финансов в научные исследования. При этом Дональд Трамп и его команда намерены возобновить ядерные испытания в случае победы на выборах.