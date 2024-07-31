Foreign Affairs: идея о возобновлении США ядерных испытаний наивна

Соединенные Штаты быстро убедятся в наивности идеи возобновления испытаний ядерного оружия. Соответствующую оценку дало издание Foreign Affairs.

Как утверждается в материале, США сейчас имеют техническое превосходство над Россией и Китаем в сфере ядерного оружия лишь потому, что Москва и Пекин прекратили испытания, в то время как Вашингтон продолжать вкладывать большое количество финансов в научные исследования. При этом Дональд Трамп и его команда намерены возобновить ядерные испытания в случае победы на выборах.

Издание подчеркивает, что в этом случае РФ и КНР, скорее всего, последуют примеру США. При этом начать испытания ядерного оружия могут и другие страны, включая Иран и Саудовскую Аравию, и в конечном итоге это приведет к усилению ядерных противников Америки.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что США могут использовать ядерное оружие. По его словам, это связано с отчаянным положением Вашингтона на Украине.